"UNUTTUĞUMUZ İNSANİ DEĞERLERİ HATIRLADIK"

Ne çok şeyin kıymetini anladık değil mi? Sağlık... En önemlisi sağlıktı hayatta. Unuttuğumuz insani tüm değerleri hatırladık. Sevdiklerimizin özlemine katlanmayı, azla yetinmeyi, kalp kırmamayı, ölümle burun buruna gelmeyi, sevdiklerimizi kaybetmekten korkmayı tüm halleriyle bir bir yaşadık. O kurulan upuzun sohbetli masaları özledik. Bir arada olmadıktan sonra ne anlamı vardı ne yendiğinin, ne içildiğinin? Sımsıkı sarılalım her şey bitince... Şifalar diliyorum, dualar ediyorum tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Öyle de olsa böyle de olsa bugün gülümsüyorum ben hayata.