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2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, geçen sene Zeynep adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

Şarkıcı, düzenli egzersiz yaparak ve sağlıklı beslenme ile doğum kilolarından kurtulduğunu önceki gün Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

"SON KALAN 3 KİLOYU DA VERDİM"

Tulumlu bir fotoğrafını yayınlayan Bengü, altına "Son kalan 3 kiloya da karantinada veda edince giremediğim canım tulumumun bol gelen haliyle bir poz verdim gitti. Bir de 19.00’dan sonra yemek olayını kapatınız" notunu düştü.