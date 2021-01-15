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Bengü ile kızı Zeynep'ten eğlenceli paylaşım

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından 1 yaşındaki kızı Zeynep ile eğlenceli hallerini yayınladı. Şarkıcı, kızının kendine ait olan makyaj fırçasıyla oynadığı anlara "İşte böyle beş dakika susmazsam çocuk da ne yapacağını şaşırır" notunu düştü

Bengü ile kızı Zeynep'ten eğlenceli paylaşım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

2018'de nikah masasına oturan iş insanı Selim Selimoğlu ve şarkıcı Bengü, kızları Zeynep'i bir yıl sonra kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

Kızı ile keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, geçtiğimiz gün eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Bengü, bir yaşındaki kızının kendine ait olan makyaj fırçası ile oynarken çekilen videosunu "İşte böyle beş dakika susmazsam çocuk da ne yapacağını şaşırır" notuyla yayınladı.

Şarkıcının gönderisi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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