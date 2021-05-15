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Bengü kimdir? Şarkıcı Bengü kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte biyografisi

Pop Müzik piyasasının tanınmış isimlerinden Bengü'nün hayatı ve şarkıları sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Sosyal medya hesabından ikinci kez anne olacağını açıklayan şarkıcı Bengü araştırılıyor. Bengü kimdir? Şarkıcı Bengü kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte biyografisi

Bengü kimdir? Şarkıcı Bengü kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte biyografisi

Şarkıcı Bengü hamile olduğunu açıkladı, magazin dünyasının gündemine oturdu. "İki Melek", "Kocaman Öpüyorum", "Aşkım", "Saat 03:00" gibi hit şarkılarıyla bilinen şarkıcı Bengü kimdir? Şarkıcı Bengü hayatı araştırılıyor. İşte şarkıcı Bengü kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte biyografisi

BENGÜ KİMDİR?

Bengü Erden 2 Nisan 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı. 1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show '98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi aldı. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokallik yaptı. 2007'de Show TV'de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu.

İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Daha sonra Bağlasan Durmam adlı 2. stüdyo albümünü 2005 yılında çıkardı. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik piyasaya çıktı. Albümde bulunan "Korkma Kalbim" şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden dijital sertifika aldı ve albümü yılın en çok satan albümlerinden oldu.

2009 yılında İki Melek albümünü çıkardı. Albüm 125.000 kopya sattı ve Altın Plak aldı. Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009'un en uzun süre zirve'de kalan sanatçıları'ndan oldu. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkardı. Hareketli çıkış şarkısı Aşkım'la dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şarkı Google Zeitgeis raporlarına göre 2011'nin en çok aranan şarkısı oldu. Yine Google verilerine göre Bengü, 2011'in "en çok takip edilen Sanatçısı" olmuştur.

2012 yılında "Anlatacaklarım Var" maxi single'ını piyasaya sürmüştür. Single'da yer alan "Yaralı" şarkısı, 7 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak kaldı. 2013 yılında "Saygımdan" single'ını piyasaya sürmüştür. Şarkı, Resmi Türkiye listesinde 2014 yılının başlarında 5 hafta boyunca zirvede yer almıştır. Bengü, 2014 yılında düzenlenen 2. Türkiye Müzik Ödülleri'nden "Yaralı" şarkısıyla Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı ödülünü almıştır.

Bengü, 2014 yılının Ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Çıkış şarkısı "Sahici", çıktığı hafta Resmi Türkiye listesi'ne 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye listesi'nde 1 numara olarak 2014'ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur. Bengü, TelifMetre'nin verilerine göre 2014'ün TV'lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur. İkinci Hal'den yayımlanan Feveran adlı şarkısı DMC'den 2015 yılında Dijital platformda başarısından dolayı Altın Plak almıştır.

2000 yılından günümüze kadar "Korkumdan Ağladım", "Korkma Kalbim", "Unut Beni", "Ağla Kalbim", "Gezegen", "İki Melek", "Kocaman Öpüyorum", "Aşkım", "Saat 03:00", "Haberin Olsun", "Yaralı", "Saygımdan", "Sahici", "Feveran", "Hodri Meydan" ve "Sığamıyorum" gibi birçok şarkısı hit oldu ve bugüne kadar 8 albüm 6 single olmak üzere 14 proje yayınlayan Bengü, müzik yaşamında yüzlerce adaylığın yanı sıra birçok ödül sığdırmıştır. Adaylıkları arasında 4 Kral TV Video Müzik Ödülleri adaylığı, 2 Balkan Music Awards adaylığı, ödülleri arasında 1 Kral TV ödülü, 1 MÜYAP Müzik Ödülü ve 1 TTNET Müzik ödülü bulunmaktadır.

BENGÜ EVLİ Mİ?

2018 yılında Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren Bengğü ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

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