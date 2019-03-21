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Aradığı aşkı Selim Selimoğlu'nda bulan Bengü, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlen bir törenle dünyaevine girmişti. Her fırsatta eşine olan aşkını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü şarkıcı hamile olduğunu öğrenmişti. Bengü-Selim Selimoğlu çifti, kız bebek beklediklerini duyurmuştu.