Bengü'nün 20 TL'lik şıklığı

Giriş: 21.03.2019 - 11:34 | Güncelleme:  

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Bengü, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını çıkardı. Bengü, köpeğiyle birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, gözlüğünün markası sorulduğunda, "Geçen yıl 20 TL'ye almıştım" yanıtıyla takipçilerini şaşırttı

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    Aradığı aşkı Selim Selimoğlu'nda bulan Bengü, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlen bir törenle dünyaevine girmişti. Her fırsatta eşine olan aşkını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü şarkıcı hamile olduğunu öğrenmişti. Bengü-Selim Selimoğlu çifti, kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

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    20 TL'LİK ŞIKLIK

    Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını çıkardı. Bengü, köpeğiyle birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, gözlüğünün markası sorulduğunda, "Geçen yıl 20 TL'ye almıştım" yanıtıyla takipçilerini şaşırttı.

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