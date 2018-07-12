4 | 12

"Gelinliği beğendim. Ailemdeki tüm minnoş kadınlara, en yakın kız arkaşıma da resmini gönderdim. Heyecandan uyuyamadım. Bir uyudum, bir uyandım. Bayram çocuğu gibiyim. Yeni gelinler bu nasıl bir heyecan bana bir söyleyin."