TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 48. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay Funda’ya ulaşamadıkça Kenan’ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir. Kenan mektubu okuyunca gitme kararından vazgeçecek midir?

Ömer odasına kapanmış Defne’nin defterini okur. Donör haberi kulaktan kulağa dolaşırken Alpay donör evraklarıyla uğraşmaktadır. Ömer, Defne ve Gülşad Halfeti’ye gittiklerinde olağanüstü bir durumla karşılaşırlar. Bu durumun Ömer’deki yankısı ne olacaktır?

Spor kulübü Kerem’le ilgili kararını verir. Alpay hastaneye yatmış gibi görünmek amacıyla birkaç gün ortadan kaybolacaktır, bu sebeple kurduğu oyun ortaya çıkacak mıdır?

Melek’in donörü olduğunu söyleyen Alpay Halil’den bir bedel ister. Onun istekleri karşısında Halil ne yapacaktır? Melek nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destektir. Cumali ve Seyitali Halil ve Melek’e moral olması için nasıl bir sürpriz hazırlarlar

BENİM ADIM MELEK 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...