Benim Adım Melek dizisinin 65. son bölümünde; Vildan gizli iş çevirmekle suçlanırken bulur kendini. Yaşananlardan habersiz neyin içine düştüğünü anlayamaz haldedir. Benim Adım Melek 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 65. son bölüm...

BENİM ADIM MELEK 66.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



BENİM ADIM MELEK 65. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüt’e de Ömer’e de anlatamaz bunu. Ömer annesinin de Kenan’a karşılık verdiğini düşünür ve bu aşkı kabullenemez. Soluğu Kenan’ın evinde alır. Halil ona yetişmeye çalışmaktadır. Halil, Ömer’e engel olabilecek mi? Yoksa Ömer, Kenan’a zarar mı verecek? Kenan’ın planları tıkır tıkır işlerken bu mektup işi de nereden çıkar?

Funda’nın parmağı olduğunu anladığında ise ona da öyle bir akıl oyunu oynayacaktır ki Funda ölmekten beter olacaktır. Diğer yandan Alpay hala özgürlüğüne kavuşma hayalleri kurar. Gemiye binerek yurtdışına gitmek için denizci kıyafetlerini giymiş ölümü bekler ama haberi yoktur. Kenan, Alpay’ı öldürebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Kenan’ı nasıl bir son beklemekte?