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Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek konusu ne?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek dizisi takipçileri tarafından merak ediliyor. Benim Adım Melek nerede çekiliyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrolü paylaştığı, Üs Yapım imzalı Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek dizisi konusu ne?

Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek konusu ne?

Bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan Benim Adım Melek dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Genç oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çeken Benim Adım Melek dizisi her hafta sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oluyor. Benim Adım Melek dizisine dair her şey dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İlk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldığı Benim Adım Melek'in yurt dışı sahneleri için Belgrad’ta yapıldı. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep’te çekiliyor.

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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