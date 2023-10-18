Aksaray'da olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi´nde meydana geldi.

"KÖPEĞİM DAHA İYİ" TARTIŞMASI

Hami Ünlü, gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü (41) ile komşusu Fehmi Ayan (28) arasında bu nedenle tartışma çıktı.