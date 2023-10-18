"Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
Aksaray'da 41 yaşındaki çiftçi Hami Ünlü, "Benim köpeğim daha iyi" tartışmasında komşusu 28 yaşındaki Fehmi Ayan'ı tabancayla ayak bileklerinden vurdu. Ayan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Ünlü, gözaltına alındı
Aksaray'da olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi´nde meydana geldi.
"KÖPEĞİM DAHA İYİ" TARTIŞMASIHami Ünlü, gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü (41) ile komşusu Fehmi Ayan (28) arasında bu nedenle tartışma çıktı.
İKİ AYAK BİLEĞİNDEN VURDUİki ayak bileğinden vurulan Fehmi Ayan.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, Ayan'ı tabancayla iki ayak bileğinden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Fehmi Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hami Ünlü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.