Bensu Soral-Hakan Baş çifti: En ufak bir tartışmamız olmadı

'Organize İşler' serisinin ikinci filminde yer alan Bensu Soral, "İçinde olduğumuz için bize her şey çok güzel geliyor, takdir seyircinin" dedi. Soral, "Hakan çok anlayışlı bir eş, en ufak bi tartışma bile olmadı" ifadelerini kullandı