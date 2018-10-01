Bensu Soral'ın gelinlikleri ile ilgili detaylar belli oldu

Güzel oyuncu Bensu Soral ve iş adamı Hakan Baş, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Gecenin merak edilen detaylarından biri de Bensu Soral'ın gelinlikleriydi... İşte Bensu Soral'ın gelinlikleri ile ilgili detaylar...