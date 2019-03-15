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"ŞU AN DURUMLAR ÇOK KARIŞIK"

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği başrolünü üstlendiği ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ serisinde rol alan Bensu Soral’a film beyaz perdedeyken Neflix’te yayınlandığı hatırlatılınca, "Şu an durumlar çok karışık, o yüzden benim bir şey söylemem çok doğru değil. Eminim olması gereken olmuştur. Bana düşmez" diye cevapladı.