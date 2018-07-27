Cadde'nin haberine göre, yakın bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Bensu Soral, nişanlısı Hakan Baş'ı beklerken arkadaşı ile sohbet edip yemek yedi.

Eylül ayında dünya evine girmeye hazırlanan Bensu Soral-Hakan Baş çifti, bu sene tatil yapmaya fırsatları olmadıklarını söyledi.

Güzel oyuncu, "Yakın zamanda benim sinema filmi çekimlerim başlıyor. Hakan'ın da bu sıralar malum işleri oldukça yoğun. Sinema filmi bitiminde düğün tarihimiz yaklaşacak ve hazırlıklarımız hız kazanacak. Onun için bu sene pek tatil yapmaya fırsatımız yok. Onun için günlerimizi İstanbul'da beraberce, arkadaşlarımızla bir araya gelerek değerlendiriyoruz" dedi.

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