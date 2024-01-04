Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.412,04 %-2,78
        DOLAR 29,7872 %0,05
        EURO 32,6483 %0,28
        ALTIN 1.957,30 %0,16
        FAİZ 40,81 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,02 %-0,16
        BITCOIN 43.265,00 %0,76
        GBP/TRY 37,7662 %0,02
        EUR/USD 1,0928 %0,06
        BRENT 78,70 %0,58
        ÇEYREK ALTIN 3.200,18 %0,16
        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine zam geldi

        ÖTV artışı pompaya yansıdı. Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine ise 2.17 lira zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 08:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıtta beklenen zam geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25.6 artması üzerine bugün itibarıyla pompa satış fiyatlarında yükseliş yaşandı.

        Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36.84 liraya, Ankara'da 37.43 liraya, İzmir'de 37.61 liraya, Adana'da 38.02 liraya, Bursa'da 37.50 liraya, Diyarbakır'da 38.22 liraya, Trabzon'da ise 37.85 liraya çıktı.

        Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 39.38 liraya, Ankara'da 39.97liraya, İzmir'de 40.23 liraya, Adana'da 40.57 liraya, Bursa'da 40.03 liraya, Diyarbakır'da 40.77 liraya, Trabzon'da ise 40.45 liraya yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Takla atıp alev alan otomobilde yanarak öldü!
        Takla atıp alev alan otomobilde yanarak öldü!
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor