        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine indirim geldi! Benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 ekim zamlı benzin motorin fiyat listesi

        Benzin ve motorine indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

        Uluslararası brent petrolde yaşanan dalgalanmalar doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu kapsamda; motorin ve benzinin litre fiyatına indirim geldi. Söz konusu indirimin 7 Ekim 2025 itibarıyla pompaya yansıdı. Peki, akaryakıta kaç TL indirim geldi, güncel fiyatlar ne durumda? İşte, detaylar...

        Giriş: 07.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:03
        1

        Petrol, OPEC+’ın sınırlı üretim kotası artışında anlaşmasıyla birlikte iki günlük yükselişin ardından dengelendi. Brent petrol varili 66 dolar civarında, ABD ham petrolü (WTI) ise 62 doların altında işlem görüyor. Yaşanan bu küresel gelişmelerin motorine ve benzin fiyatlarına indirim geldi. Peki, akaryakıta kaç TL indirim geldi?

        2

        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        7 Ekim 2025 Salı gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim geldi. En son Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'de 1,20 TL'lik zam gelmişti.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,86 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,23 TL

        LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 53,03 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,38 TL

        LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,16 TL

        Motorin litre fiyatı: 55,66 TL

        LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 53,87 TL

        Motorin litre fiyatı: 55,37 TL

        LPG litre fiyatı: 28,14 TL

