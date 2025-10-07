Benzin ve motorine indirim geliyor! Benzin ve motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?
Uluslararası brent petrolde yaşanan dalgalanmalar doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu kapsamda; motorin ve benzinin litre fiyatına indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin 7 Ekim 2025 bu gece itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Peki, akaryakıta kaç TL indirim gelecek, güncel fiyatlar ne durumda? İşte, detaylar...
Petrol, OPEC+’ın sınırlı üretim kotası artışında anlaşmasıyla birlikte iki günlük yükselişin ardından dengelendi. Brent petrol varili 66 dolar civarında, ABD ham petrolü (WTI) ise 62 doların altında işlem görüyor. Yaşanan bu küresel gelişmelerin motorine ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, akaryakıta kaç TL indirim gelecek?
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
7 Ekim 2025 Salı bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor. En son Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'de 1,20 TL'lik zam gelmişti.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,86 TL
Motorin litre fiyatı: 54,23 TL
LPG litre fiyatı: 27,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53,03 TL
Motorin litre fiyatı: 54,38 TL
LPG litre fiyatı: 28,23 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54,16 TL
Motorin litre fiyatı: 55,66 TL
LPG litre fiyatı: 27,93 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53,87 TL
Motorin litre fiyatı: 55,37 TL
LPG litre fiyatı: 28,14 TL