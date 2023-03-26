Motorin fiyatlarına gelen son zammın ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına gelebilecek indirimi merak ediyor. Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim veya zam gelecek mi?" İşte 26 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum...