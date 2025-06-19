ÖTV düzenlemeleri, brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını peş peşe getirdi. Benzin ve motorine zam geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 19 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…