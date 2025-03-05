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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine bir indirim daha yolda! Benzine ne kadar ve ne zaman indirim yapılacak, yeni indirimli fiyatlar ne zaman geçerli olacak?

        Benzine bir indirim daha yolda! Benzine ne kadar ve ne zaman indirim yapılacak?

        Uluslararası piyasalarda düşüş eğilimini sürdüren brent petrolde ikinci indirimin yapılacağı öğrenildi. Son olarak, benzinin litre fiyatına 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim yapılmıştı. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek, yeni fiyatlar pompaya ne zaman yansıyacak? İşte, 5 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:08
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        Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayında kademeli üretim artışına başlama kararına sadık kalacaklarını açıklamasının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Bu gelişmeler sayesinde Türkiye'de de benzine indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek?

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        BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların 7 Mart Cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

        4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim gelmişti.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,12 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

        LPG litre fiyatı: 26,74 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,28 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,57 TL

        LPG litre fiyatı: 27,51 TL

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,83 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

        LPG litre fiyatı: 27,35 TL

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,22 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,68 TL

        LPG litre fiyatı: 27,25 TL

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