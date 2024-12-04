Benzine indirim geldi, tabela değişti! 4 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin, benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak benzine indirim geldi. Bu noktada ''Benzine ne kadar indirim geldi, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, motorin (mazot), benzin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 4 Aralık 2024…
Akaryakıt fiyatları dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı benzine indirim geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, motorin (mazot), LPG, benzin kaç TL? İşte 4 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
4 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzene 97 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan indirim, gece yarısından itiberen pompaya yansıdı.
LPG VE MOTORİNDE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,12 TL
Motorin litre fiyatı: 44,22 TL
LPG litre fiyatı: 26,03TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,01 TL
Motorin litre fiyatı: 44,16 TL
LPG litre fiyatı: 25,49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,54 TL
Motorin litre fiyatı: 44,80 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,04 TL
Motorin litre fiyatı: 45,29 TL
LPG litre fiyatı: 25,94 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.