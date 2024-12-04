Akaryakıt fiyatları dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı benzine indirim geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, motorin (mazot), LPG, benzin kaç TL? İşte 4 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…