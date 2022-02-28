LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.