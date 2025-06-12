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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELİYOR! Benzine ve motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzine ve motorine ne kadar zam gelecek, ne zaman? 12 Haziran 2025 LPG, benzin, motorin fiyatı

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor. Benzine ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ve motorine ne zaman zam gelecek? Zam sonrası benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 08:35 Güncelleme: 12.06.2025 - 08:35
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        Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple araç sahipleri otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Benzine ve motorine zam bekleniyor. Peki, benzine ve motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…

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        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

        Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıta doğrudan yansıyor.

        Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.

        Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira,

        motorinin litre fiyatına ise 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira civarında zam bekleniyor.

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        LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.92 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.23 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.77 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.61 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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