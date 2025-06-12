Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple araç sahipleri otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Benzine ve motorine zam bekleniyor. Peki, benzine ve motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…