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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam: Benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek, pompaya ne zaman yansıyacak?

        Benzine zam! 28 Kasım benzin, motorin ve LPG litre fiyatı

        Petrol fiyatları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle yükseldi. Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'de de benzine zam bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam yapılacak? İşte, 28 Kasım akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 28.11.2024 - 00:57
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        Petrol fiyatları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle yükseldi. ABD'de ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına yönelik algıyı besleyerek fiyat artışını destekliyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine zam bekleniyor. Peki, benzine kaç kuruş zam yapılacak? İşte, detaylar...

        2

        BENZİNE ZAM!

        Benzine 74 kuruş zam bekleniyor. 28 Kasım Perşembe gününden itibaren zamlı benzin fiyatlarının pompaya yansıyacağı öngörülüyor.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42,33 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,16 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42,22 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,10 TL

        LPG litre fiyatı: 25,54 TL

        5

        ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42,77 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,74 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        6

        İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

        Benzin litre fiyatı: 43,22 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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