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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi: İşte Akaryakıt zammı sonrası 1 Şubat 2024 güncel benzin fiyatlarında son durum - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 08:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:46
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        Benzine zam geldi
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        İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.

        Bugün motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

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