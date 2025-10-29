Habertürk
Habertürk
        Benzine zam geliyor! Benzine ne zaman ve kaç TL zaö bekleniyor, pompaya ne zaman yansıyacak? 29 Ekim benzin fiyatları

        Benzine zam geliyor! Benzine ne zaman ve kaç TL zam bekleniyor?

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,79 dolar oldu. Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yaptırım açıklamaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planı ve ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşması sebebiyle gerilemeye devam ediyor. Brent petroldeki değişimler benzin fiyatlarına yansıyor; bu kapsamda benzime 85 kuruşluk zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:23
        1

        Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yaptırım açıklamaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planı ve ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşması sebebiyle gerilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yaptırım uygulaması açıklamalarının ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını açıkladı. Brent petroldeki değişimler benzin fiyatlarına yansıyor; bu kapsamda benzime zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? İşte, 29 Ekim 2025 benzin fiyatları

        2

        BENZİNE ZAM GELİYOR

        Akaryakıta zam bekleniyor. Buna göre; benzine 85 kuruş zam gelecek. Pompaya ne zaman yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51,88 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,00 TL

        LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,04 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,15 TL

        LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 53,21 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,46 TL

        LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,91 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,16 TL

        LPG litre fiyatı: 28,14 TL

