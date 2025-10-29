Benzine zam geliyor! Benzine ne zaman ve kaç TL zam bekleniyor?
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,79 dolar oldu. Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yaptırım açıklamaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planı ve ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşması sebebiyle gerilemeye devam ediyor. Brent petroldeki değişimler benzin fiyatlarına yansıyor; bu kapsamda benzime 85 kuruşluk zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
BENZİNE ZAM GELİYOR
Akaryakıta zam bekleniyor. Buna göre; benzine 85 kuruş zam gelecek. Pompaya ne zaman yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,88 TL
Motorin litre fiyatı: 53,00 TL
LPG litre fiyatı: 27,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,04 TL
Motorin litre fiyatı: 53,15 TL
LPG litre fiyatı: 28,23 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53,21 TL
Motorin litre fiyatı: 54,46 TL
LPG litre fiyatı: 27,93 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,91 TL
Motorin litre fiyatı: 54,16 TL
LPG litre fiyatı: 28,14 TL