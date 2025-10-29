Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yaptırım açıklamaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planı ve ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşması sebebiyle gerilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yaptırım uygulaması açıklamalarının ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını açıkladı. Brent petroldeki değişimler benzin fiyatlarına yansıyor; bu kapsamda benzime zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? İşte, 29 Ekim 2025 benzin fiyatları