- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Mübarek Berat gecesine çok az bir süre kaldı. İslam dünyası tarafından hazırlıklar başladı. Bazı sorularda akıllara takıldı. Berat Kandili fazileti ve önemi nedir? Berat gecesi namazı kaç rekattır? Berat Kandili günü oruç tutulur mu? İşte bu soruların Fazilet Neşriyat'a göre yanıtı.
BERÂT GECESİ
Şâban ayının 15’inci gecesi, yani 14’ünü 15’ine bağlayan gece Berât Gecesi’dir. Bu gece yüz rek’at namaz kılan kimse o sene ölürse şehit olarak vefât eder.
BERAT GECESİ NAMAZI
Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, niyet ettim rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhî- ne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sı- kıntılarından halâs eyleyip, saîdler defterine kaydeyle.”
İki rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte bir Fâtiha,
10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Böylece 100 rek’at kılınır.
Namazdan sonra okunacaklar:
• 14 defa:
“Esta¯firullâhe’l-‘a€îm ve etûbü ileyk,”
• 14 defa:
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ
Muhammedin ve ‘alâ âl-i Muhammed.”
• 14 Fâtiha-i şerîfe,
• 14 Âyetü’l-Kürsî,
• 14 Lekad c¼eküm,
• 14 kere “Yâsîn” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf,
• 14 İhlâs-ı şerîf
• 14 Kul e‘û◊ü birabbi’l-felâk,
• 14 Kul e‘û◊ü birabbi’n-nâs,
• 14 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi ve l¼ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-a€îm.”
• 14 defa Salevât-ı Şerife (Salât-ı Münciye okumak efdaldir).
Bunlardan sonra duâ yapılır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.