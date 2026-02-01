Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler: Berat Kandili orucu ne zaman tutulacak?

        Üç ayların ikinci kandil gecesi olan Berat Kandili için geri sayım başladı. Şaban ayının 15.gecesi olan bu mübarek gecede Allah'ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili dualarını araştırıyor. Peki, Berat Kandili hangi güne denk geliyor, yapılacak ibadetler neler, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Müslümanlar için Allah'ın rahmetine sığınma, günahlarından arınma anlamlarına gelen Berat gecesinde, Kur'an-ı Kerim dünyaya topluca indirilmişti. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, Berat Kandili namazını araştırıyor. Peki, Berat Kandili ibadetleri neler, hangi dualar edilmeli, Berat Kandili Namazı kaç rekat? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        BERAT KANDİLİ’NDE NE OLDU?

        Berat Kandili, İslam inancında Şaban ayının 15. gecesidir. “Berat” kelime olarak arınma, bağışlanma, kurtuluş anlamına gelir.

        Berat Kandili’nde, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına topluca indirildiği, yani inzal edildiği kabul edilir. Bu olay, Kur’an’ın bir defada ilahi kattan indirilmesini ifade eder.

        Bu kapsamda Berat Kandili, Kur’an’ın insanlığa sunuluş sürecinin başlangıcını temsil ettiği için mübarek gecelerden biri olarak görülür.

        3

        BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        2026 Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek

        4

        BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Peygamber Efendimiz “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bununla birlikte Resulullah (S.A.V) Şaban-ı Şerif ayında oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiye nihayetinde Berat kandili oruç tutmak için çok büyük sevaptır.

        Bu kapsamda Berat Kandili orucu Şaban ayının 15. Günü olan 2 Şubat Pazartesi günü tutulacak.

        5

        BERAT KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

        Bu gece bol bol tövbe istiğfar yapmak, Kur’an-ı Kerim okumak, Berat gününü ve gündüzünü oruçlu geçirmek, hayır hasenatta bulunmak, yoksulları, kimsesizleri doyurmak, sadaka ve iftar vermek çok sevap kazandıran ibadetlerdendir.

        Tövbe etmek: Bu gecenin özü affedilme olduğu için müslümanlar bolca tövbe ve istiğfar etmeli.

        Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an-ı Kerim, Berat Gecesi’nde Allah katından dünya semasına toplu halde indirilmiştir. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz’e (sav) yirmi üç yıl boyunca parça parça gönderilmiştir. Bu yüzden bolca Kur’an okumak çok kıymetlidir.

        Oruç tutmak: Peygamber Efendimiz’in (sav), Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı olarak biliniyor. Şaban ayının 15. gününde oruç tutmak faziletli kabul edilir.

        Kaza ve Nafile namazı kılmak: Bu gecede kılınabilecek nafile namazlar arasında 6, 12 ya da 100 rekatlık namazlar bulunuyor. Özellikle "Salatü'l-Hayr" adını taşıyan 100 rekatlık namaz, her rekatta bir Fatiha ve on İhlas suresi okunarak kılınır.

        Salavat getirmek: Peygamber Efendimize (sav) salavat getirmek kalpleri huzurla doldur.

        Sadaka vermek: Allah yolunda sadaka vermek, kişiyi pek çok tehlike ve belalardan korur.

        6

        BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Berat gecesini ihya etmek adına yapılması gereken en faziletli ibadetlerden bir tanesi namazdır. Berat kandili namazı kılmak için faziletli bir gece olup Hz. Peygamber Efendimizin tavsiyesi vardır. Berat gecesi kılınacak namazlardan bir Müslümanın en çok ihtiyaç duyduğu istiğfar ve hacet namazlarıdır. Peygamber Efendimizin (S.A.V) Hz. Ali’ye aktarmasıyla rivayet olunan bir namaz vardır. Bu namaz kimselere zor da gelse gecenin fazileti anlamında çok kıymetlidir. Bu namaz 100 rekat şeklinde kılınır. Bu namazın her rekatında 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur.

        Namaz tamamlandığında ise 1000 İhlas okunmuş olunur. Berat gecesi kılınacak 100 rekatlık namaz tamamlandığında ellerini göğe kaldırıp dua eden kimsenin duası geri çevrilmez buyuruluyor. Zünnün-u Mısri Hazretleri’nden rivayet olunduğuna göre; “Berat gecesi her kim 12 rekat namaz kılar, Fatiha’dan sonra 50 kez İhlas Suresi okursa 100 rekatın sevabını alır.” buyurulur. Berat gecesi 6 rekatlık bir namaz daha bulunur ve akşam namazından sonra kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 6 İhlas Suresi okunur.

        7

        BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESPİHLER

        Berat gecesini istiğfar ile geçirmek çok faziletledir. Berat kandil tesbihleri af ve mağfiret istemektir. Bu sebeple Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat kandilinin Allah’a şükür ifadesiyle ve bağışlanma dilenmesiyle geçmesi çok sevaptır.

        Berat kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirlere başlarken ‘cemia hatalarımızla estağfurullah’ sözüyle başlayıp, estağfurullah kelimesini tekrarlayarak zikir ve istiğfar yapılır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları