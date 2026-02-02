Berat Kandili mesajları 2026: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi sevdiklerinden ve yakınlarından uzakta geçirecek olan kişiler, Berat Kandili anlamı ve önemini vurgulayan kandil mesajları için araştırmalara başladı. ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' yazılı Berat Kandili mesajları en çok tercih edilenler arasında yerini aldı. Bu başlık altından kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli Berat Kandili mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları 2026 seçenekleri...
Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile vurgulanıyor. 2026 Berat Kandili mesajları ile sevdiklerine en içten dileklerini göndermek isteyenler doğru adresteler. En güzel ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli kandil mesajı seçenekleri ile sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ya da WhatsApp'tan gönderebileceğiniz Berat Kandili mesajları için en güzel seçenekler...
DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.
Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Berat Kandili vesilesiyle tüm günahlarımız affolsun, kalplerimiz huzur bulsun. Kandiliniz mübarek olsun!
Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Berat Kandilinizi kutlarım.
Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.
KISA KANDİL MESAJLARI
Berat Kandili’nin tüm dualarınıza vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller!
Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!
Geceniz nurlu, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı kandiller!
Rabbim, bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller dilerim.
Berat Kandili’niz mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin.
Affın ve bağışlanmanın gecesi Berat Kandili mübarek olsun.
Dualarla, umutlarla dolu bir kandil gecesi dilerim. Hayırlı kandiller!
Bu mübarek gecede Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin.
Kalbinizde huzur, hanenizde bereket eksik olmasın. Kandiliniz mübarek olsun!
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Allah’ın rahmeti üzerinize olsun, Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
Dualarınızın kabul olması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice kandillere…
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…
Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili, kalplerimize sevgi, hayatımıza huzur getirsin. Hayırlı kandiller!
Bu güzel gecede dualarımızda buluşmak dileğiyle… Kandiliniz mübarek olsun!
Günahlarımızın affı için fırsat olan bu gece hepimize hayırlar getirsin.
Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu özel gece, dualarınızın kabul olması, günahlarınızın affedilmesi ve hayırlı bir yılın müjdecisi olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecede Rabbimizden af dilemek, ibadetlerimizi arttırmak ve dualarımızı eksik etmemek için bir fırsat bulun. Tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim.
Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirerek, Rabbimize samimi dualarla yönelmeyi unutmayalım. Tüm günahlarımızdan arınmak ve huzur bulmak için bir fırsat sunan bu geceyi ihmal etmeyelim.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbimizin rahmetiyle dolu bu geceyi, sevdiklerinizle birlikte huzurla ve dualarla geçirmeniz dileğiyle. Yaptığınız ibadetlerin, dualarınızın ve tövbelerinizin kabul olması temennisiyle.
Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece dualarınızı eksik etmeyin, tövbelerinizi samimi bir şekilde yapın ve kalplerinizi temizleyin. Allah’ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun.
Rahmet ve mağfiret dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın, tövbelerinizin ve iyiliklerinizin kabul olması dileğiyle. Allah sizleri korusun ve esirgesin.
Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.