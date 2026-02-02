DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.