2 Şubat 2026 Berat Kandiline özel TV programları: Bu akşam hangi kanalda kandil programı var?
2 Şubat 2026 Pazartesi bugün Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Bu kapsamda; beş televizyon kanalında kandile özel programlar yayınlanacak. İşte, 2 Şubat 2026 kandile özel televizyon programları
2 Şubat 2026 Pazartesi günü Berat Kandili idrak ediliyor. Bu kapsamda, kandil gecesine özel olarak beş farklı televizyon kanalında özel programlar izleyiciyle buluşacak. Peki, 2 Şubat 2026 Berat Kandili’ne özel televizyon programları hangileri?
KANAL D
20.00 - 20.45 Berat Gecesi Özel
TRT 1
18.45 - 20.15 Berat Gecesi