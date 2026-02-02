Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Berat Kandiline özel TV programları: 2 Şubat 2026 Kanal D, NOW, TRT 1, ATV, Kanal 7 kandil özel programları saat kaçta başlıyor?

        2 Şubat 2026 Berat Kandiline özel TV programları: Bu akşam hangi kanalda kandil programı var?

        2 Şubat 2026 Pazartesi bugün Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Bu kapsamda; beş televizyon kanalında kandile özel programlar yayınlanacak. İşte, 2 Şubat 2026 kandile özel televizyon programları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 Şubat 2026 Pazartesi günü Berat Kandili idrak ediliyor. Bu kapsamda, kandil gecesine özel olarak beş farklı televizyon kanalında özel programlar izleyiciyle buluşacak. Peki, 2 Şubat 2026 Berat Kandili’ne özel televizyon programları hangileri?

        2

        KANAL D

        20.00 - 20.45 Berat Gecesi Özel

        3

        TRT 1

        18.45 - 20.15 Berat Gecesi

        4

        ATV

        20.00 - 21.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

        5

        NOW TV

        02.15 - 03.00 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

        6

        KANAL 7

        19.45 - 21.30 Berat Kandili Özel Programı

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!