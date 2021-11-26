Babalar ve çocukları 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Berdan Mardini ile eski futbolcu Barış Özbek, önceki gün Florya'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Çocukları ile birlikte geldikleri AVM'de markaların yeni sezon ürünlerine göz gezdiren yakın arkadaşlar, daha sonra bir restorana geçerek, öğle yemeği yedi.

"ÇOCUKLARI YEMEĞE ÇIKARDIK"

Yemeğin ardından oyun parkında muhabirlere poz veren ve gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Mardini, "Barış ile aynı sitede oturuyoruz. Çok sevdiğim bir kardeşim, çok karakterli bir adam. Çocukları yemeğe çıkardık. Her şey yolunda, çok şükür. İşler de yoğun, fırsat buldukça buluşuyoruz." diye konuştu.

Mardini ile Özbek, ardından kendilerini bekleyen özel araçlarına binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.