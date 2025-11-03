'Bereketli Topraklar'da eski hesaplar yeniden ortaya çıktı
SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Bereketli Topraklar' dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. 'Bereketli Topraklar', övgü dolu yorumlar topladı
SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği; başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen ilk bölüm izleyicileri ekran başına toplayarak övgü dolu yorumlar aldı.
'BEREKETLİ TOPRAKLAR’IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? ÖMER AİLESİNİN VE TOPRAĞININ BAŞINDA
Yıllar önce Bereketoğlu Çiftliği’nde çıkan büyük yangın, Rıza Bereketoğlu’nun ölümüyle sonuçlanmış ve bu olay, Karahanlı ailesiyle aralarındaki düşmanlıkta büyük bir dönüm noktası olmuştu. Yangının ardından ailelerin arasına derin bir nefret duvarı örüldü.
Babasının intikamını almak isteyen Ömer Bereketoğlu’nun silahını alıp Karahanlıların konağına gittiği o gece, Bekir Karahanlı’nın ölümüyle kasabanın kaderi sonsuza dek değişmişti. Olayın ardından Azize Bereketoğlu, ailesini korumak ve daha fazla kan dökülmesini engellemek için kimsenin bilmediği gizli bir anlaşmayla Cemal Karahanlı ile barış sağladı. Fakat iki aile arasındaki sessiz düşmanlık hiçbir zaman bitmedi.
Ömer, hem ailesini hem de topraklarını ayakta tutmak için var gücüyle çalıştı. Kardeşi Salih’i, çocukken bu düşmanlıklardan uzak büyümesi için yurtdışına gönderdi ancak artık Salih’in Adana’ya dönmesi gerekiyordu. Kardeşini yeniden yanına çağıran Ömer, bu dönüşün aileye iyi geleceğini düşünüyordu. Fakat Salih’in Adana’ya ayak basmasıyla birlikte her şey bir anda değişti.
Bereketoğlu ailesinin kan davası geçmişi;
SALİH, ADANA’YA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ
Salih, Adana’ya döner dönmez Karahanlı torunu Fatma ile tanıştı. Bu tanışma, yıllardır bastırılmış nefreti yeniden alevlendirdi. Salih’in olduğu kafeye giden Bekir, onu Fatma’yla görünce öfkesine yenildi. Mekanı bastı, olay çıkardı.
Fatma’nın araya girmesiyle ortam daha da gerildi; Salih hafif yaralandı. Olayı duyan Ömer, kardeşini korumak için hemen koştu ve Zehra’yı, Bekir’i durdurması için açıkça uyardı. Ancak Zehra için bu olay, yıllar önce Cemal’in gömdüğü intikamı yeniden canlandırmak için bulunmaz bir fırsattı.
Salih Bereketoğlu ile Fatma Karahanlı’nın karşılaşması;
Ömer, Bekir’in yakasına yapıştı;
ZEHRA’NIN PLANI, SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMAK ÜZEREYDİ
Zehra, Bekir’i Bereketoğulları’na karşı kışkırttı ve yeniden savaşın fitilini ateşledi. Zehra, Fatma’yı da kendi planına dahil etti. Fatma’nın Salih’le olan arkadaşlığını destekliyor gibi görünse de aslında iki aile arasındaki çatışmayı içten içe büyütüyordu. Salih ve Fatma’nın arkadaşlığı kısa sürede yakınlığa dönüştü. Bu durum Bekir’i çileden çıkardı.
Salih’i alıkoyan Bekir’in bu hareketi bardağı taşırdı. Ömer, kardeşine yapılanlara sessiz kalmadı ve Karahanlı Konağı’nı bastı. Kardeşini kurtarırken Fatma da Salih’e yardım etti. Fatma’nın bu hamlesi hem Karahanlılar’la bağını kopardı hem de Ömer’in ona sahip çıkmasına neden oldu. Ömer, ortalık durulana kadar Fatma’nın çiftlikte kalmasına karar verdi.
Bekir, Salih ile Fatma’yı yatakta yakaladı;
Ömer, Karahanlılar’ın konağını bastı;
ÖMER VE SAVCI NEVİN KARŞI KARŞIYA
Öte yandan Adana’ya yeni atanan Savcı Nevin, ilk gününden itibaren tüm dengeleri sarsan kararlar aldı. Bereketoğulları dosyalarıyla işe başlayan Nevin, Ömer’in düzenlediği toplu sünnet törenine polisleri gönderdi ve Ömer’i savcılığa çağırdı. Yeni savcının bu sert tutumu ve Bereketoğulları’na yaptığı suçlamalar karşısında Ömer geri adım atmadı.
Bereketoğlu çiftliğinde Ferit Bereketoğlu, kardeşi Ömer’in gölgesinde kalmaktan bunalmıştı. Yıllardır ailesine avukatlık yapıyordu ama siyasete atılmak, bağımsız bir yol çizmek istiyordu. Fakat Ömer, buna izin vermedi. Ferit’in Ceyda ile olan gizli ilişkisi çıkmaza girdi. Ceyda artık gizlenmek istemiyor, birlikte açık bir hayat sürmek istiyordu.
Ferit ise hem aşkında hem ailesinde sıkışıp kaldı. Bu sırada Ömer, ailesini bir arada tutmaya çalışırken hem savcının baskısıyla hem de aldığı isimsiz mesajlarla sarsıldı. Bu mesajlar, geçmişte gömülü kalan sırları yeniden hatırlatıyordu.
“Tehdit ile toprak aldınız mı?”
'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu), Gülsim Ali (Nevin Yılmaz), Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca Akay), Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı), Ali Faruk Akgören (Cemal Karahanlı), Bahar Süer (Ceyda Ünver), Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş), Ekrem Şen (İbrahim Karataş), Mert Özbek (Mert) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu) yer alıyor.
‘Bereketli Topraklar’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.