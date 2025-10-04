Habertürk
Habertürk
        'Bereketli Topraklar'ın afişi yayınlandı

        ‘Bereketli Topraklar’ın afişi yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Bereketli Topraklar'ın afişi yayınlandı. Dizinin yıldız kadrosu ilk kez bir araya geldi

        Giriş: 04.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:14
        Yıldız kadro ilk kez bir arada
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ın afişi yayınlandı. Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi’nin yer aldığı afiş dikkatleri üzerine çekti.

        Yayın öncesinde heyecanı giderek büyüyen ‘Bereketli Topraklar’, yıldızlarla dolu güçlü kadrosuyla şimdiden ilgi odağı oldu. Tüm oyuncuların bir arada olduğu afiş, dizinin yüksek enerjisini ve iddiasını yansıttı.

        SEVDANIN VE SAVAŞIN ÇARPIŞTIĞI 'BEREKETLİ TOPRAKLAR'

        Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barış, yeniden alevlenen bir savaşa dönüşüyor. Geçmişin günahlarının gölgesinde şekillenen hayatları ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor.

        Her karakterin farklı bir hikayesi ve farklı bir savaşının anlatılacağı dizinin kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        ‘Bereketli Topraklar’ yakında SHOW TV’de!

