"SEN BİHTER ZİYAGİL'SİN APTALLIK ETME"

Ünlü oyuncu, Nebahat Çehre ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı yayınladı.

Gönderisinde, "İyi ki doğdun" ifadelerini kullanan Saat, ayrıca dizinin efsane replikleri, "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi" ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme" sözlerini de ekledi.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Beren Saat'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.