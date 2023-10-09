Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım
Adnan Oktar suç örgütünün istismarlarını konu alan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler, "Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım" dedi
'Kedicik' adlı belgesel, 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın suç örgütünü yeniden gündeme getirdi.
Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaştığı ve turnike sistemiyle Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılıyor.
2015'te Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, belgeseli izledikten sonra şaşırtan bir açıklamada bulundu.
Berfu Yenenler, "Bir şey söyleyeceğim; 'Kedicik' belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.