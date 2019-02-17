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Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir evlenecekleri iddia edilen çiftten sürpriz bir haber gelmişti.