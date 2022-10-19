Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti

"BENİM İÇİN BAŞKA TÜRLÜSÜ OLMADI"

Bergüzal Korel, geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” şeklindeki çıkışına şu şekilde yorum yaptı; "Başkalarının ne yaptığını bilmiyorum ama bizim dünyamızda öyle şeyler olmuyor. Yönetmen ya da yapımcı bir oyuncuyu düşünüyor ondan sonra biz onlarla oynuyoruz. Benim için hep böyle oldu, başka türlüsü olmadı. Gözlemlediğim kadarıyla Halit'de de öyle oldu."