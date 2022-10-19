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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti

Bergüzar Korel, Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” şeklindeki çıkışını yorumladı. Korel, bu konuda, "Başkalarının ne yaptığını bilmiyorum ama bizim dünyamızda öyle şeyler olmuyor" dedi

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  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel, uzun bir aradan sonra İstanbul'a ayak bastı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Korel, önceki gün bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu "Sizi görünce mutlu oldum. Özlemişim vallahi" dedikten sonra ayaküstü röportaj yaptı. 
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "UÇAK KORKUM OLUYOR"

    Londra - İstanbul arası mekik dokuduğu hatırlatılan Bergüzar Korel, "Gidip, geliyorum sürekli. Zor olmuyor benim için ama bir tek uçak korkum oluyor, o zorluyor beni" ifadelerini kullandı. Yılın yarı zamanını Londra'da geçirdiğini ifade eden Korel, "Altı ay orada, altı ay burada gibi oluyor. Gidip, geliyorum" şeklinde konuştu.
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "24 SAATLİĞİNE GELDİĞİ OLUYOR"

    Eşi Halit Ergenç'in zorlanmadığını söyleyen Bergüzar Korel, "Ona zor diye bir şey yok. Halit çok sık gelip, gidiyor. 24 saatliğine geldiği oluyor. Çocukları görüp, dönüyor tekrar" dedi.
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARLA OLMAKTAN BAŞKA ALTERNATİFİM YOK"

    Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, "Çocuklardan sonra kariyerinizi geri plana mı ittiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: Arka arkaya iki hamilelik olunca ister istemez... Bir de pandemiydi, dört yıl olmuş. Artık başlıyorum. Okuyorum yavaş, yavaş. Çocuklarla olmaktan başka bir alternatifim yok şu anda. Çok küçükler çünkü... Leyla, birkaç gün sonra bir yaşında olacak. 
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "KIZI İKNA EDEMİYORSUN"

    Kız çocuğunun erkeklere göre daha zor olduğunu dile getiren Bergüzar Korel, bu konudaki şunları söyledi; "Erkekleri daha kolay ikna edebiliyorsun ama kızı ikna edemiyorsun. Leyla daha tuttuğunu koparan bir kız. Oğlanlar daha kolay. Arabayla oynuyor Han. Leyla hiç durmuyor. Çok hareketli bir kız ama ben çok eğlenmiyorum." 
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "İŞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

    "Oyunculuk yapmayı çok özledim" ifade eden Bergüzar Korel, "İşimi çok özledim. Tabii uzun zaman oldu, duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti ... Benim tek çocuğum varken de o saatleri ayarlama konusunda titiz davranıyordum. Çalıştığım ekipler de bu konuda çok anlayışlıydı. Zordu ama ben işimi yapmayı özledim" açıklamasını yaptı.
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN BAŞKA TÜRLÜSÜ OLMADI"

    Bergüzal Korel, geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” şeklindeki çıkışına şu şekilde yorum yaptı; "Başkalarının ne yaptığını bilmiyorum ama bizim dünyamızda öyle şeyler olmuyor. Yönetmen ya da yapımcı bir oyuncuyu düşünüyor ondan sonra biz onlarla oynuyoruz. Benim için hep böyle oldu, başka türlüsü olmadı. Gözlemlediğim kadarıyla Halit'de de öyle oldu."
  • Bergüzar Korel: Duyduğum kadarıyla bu dört sene içerisinde çok şey değişti - Magazin haberleri

    "KİMSENİN FİKRİNE KARŞI BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

    Bergüzan Korel, oyuncuların takipçi sayılarının gişe rakamlarına ve reytinglere etki edip etmeyeceği yönüdeki bir soruya ise "Bence reytinglere etki etmez. Ana akıma etmez ama dijitali bilmiyorum. Reytingi getiren şey hikâyedir, senaryodur, yönetmendir. Benim dediğim bu ama kimsenin fikrine karşı bir şey söylemem" sözleriyle cevapladı. 

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