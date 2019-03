2 | 22

Halit Ergenç, bu özel akşamda eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmadı. Korel ve Ergenç, Frank Sinatra’nın ‘Can't Take My Eyes Off You’ şarkısında düet yaptı. İkili, şarkı sonrası sarılarak birbirlerini kutladı.