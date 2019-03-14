Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç: Onu izleyip, tadına vardık

Ekranların sevilen oyuncusu Bergüzar Korel, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Basına kapalı gerçekleşen ve Bergüzar Korel’in yakın dostlarını ağırladığı geceye birçok ünlü isim katıldı. Halit Ergenç, “Benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü Bergüzar sahnede olunca çok mutlu oluyor. Beni ondan daha mutlu ediyor. Onu izleyip onun tadına vardık” dedi. Uzun zaman sonra sakallarını keserek imaj değişikliğine giden Halit Ergenç, “Biraz rahatlayayım istedim. Çok zaman olmuştu” diye konuştu