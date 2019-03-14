Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ekranların sevilen oyuncusu Bergüzar Korel, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Basına kapalı gerçekleşen ve Bergüzar Korel’in yakın dostlarını ağırladığı geceye birçok ünlü isim katıldı.
Halit Ergenç, bu özel akşamda eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmadı. Korel ve Ergenç, Frank Sinatra’nın ‘Can't Take My Eyes Off You’ şarkısında düet yaptı. İkili, şarkı sonrası sarılarak birbirlerini kutladı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Ezgi Mola rol aldıkları Alice Müzikali sonrası geceye katıldı. Engin Hepileri-Beyza Şekerci, Onur Büyüktopçu, Selma Ergenç, Miray Daner ve Boran Kuzum geceye katılan diğer isimler arasında yer aldı.
"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ"
Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, 5 aylık oğulları Can’ın evde olduğunu belirterek sahne sonrası evlerinin yolunu tuttu. Babalık sonrası eşine daha çok aşık olduğunu ifade eden Engin Hepileri, “Can 5 aylık adam oldu. Artık babasını, annesini tanıyor. Şaşkınlık içerisindeyiz” diye konuştu.
Enis Arıkan, “Bergüzar’a bayılıyorum. Çok güzeldi, tatlıydı. Oyundan çıkıp onu dinledik” dedi.
"MUAZZAMDI"
Sunucu Onur Büyüktopçu, “İnanılmaz eğlendirdi, muazzamdı. Çok kıskandım. Benim de sesim güzel. Ben de yapacağım.” dedi.
Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını seslendiren Serenay Sarıkaya, büyük alkış aldı. Sarıkaya basına görüntülenmeden oradan ayrıldı. Ezgi Mola ise Ajda Pekkan’ın ‘Düşünme hiç’ şarkısını Bergüzar Korel ile birlikte seslendirdi.
"SAHNEDE OLMAK ÇOK ZEVK VERİYOR"
Sahne sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Bergüzar Korel, “Ben şarkıcı değilim. Şarkıcı olmak gibi bir iddiam da yok. Oyunculuk yaparken nasıl hikaye anlatıyorsam şarkı söylerken de şarkıların hikayelerini anlatmak istiyorum. Şarkıların hikayelerinde kayboluyorum. Bunu seyirciye yansıtmak istiyorum. Arada sohbet edip gülüyoruz. Hep yazılanları oynuyoruz başka başka kadınları… Bergüzar olarak sahnede olmak çok zevk veriyor” şeklinde konuştu.
"ÖNÜMÜZDE YİNE ÖZEL BİR GECE VAR"
Korel, “Bir konser maratonu olur mu?” sorusuna “Henüz çok başındayız. Haddimi bilmeyi seviyorum. Doğru projelerde, Aykut Bey'le doğru şarkılarla seyirciyle birlikte olmayı isterim. Önümüzde yine özel bir gece var. İnsanlar isterse, severse talep olursa yaparım herhalde” yanıtını verdi.
"ONU İZLEYİP, TADINA VARDIK"
Halit Ergenç, “Benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü Bergüzar sahnede olunca çok mutlu oluyor. Beni ondan daha mutlu ediyor. Onu izleyip onun tadına vardık” dedi. Uzun zaman sonra sakallarını keserek imaj değişikliğine giden Halit Ergenç, “Biraz rahatlayayım istedim. Çok zaman olmuştu” diye konuştu.
Miray Daner, geceye ablası ile birlikte geldi. Ablası ile benzetilmediğini belirten Daner, sevgilisi Kubilay Aka’nın seti nedeniyle kendisine eşlik edemediğini söyledi.
"UÇ KARAKTERLERDE OYNAMAK İSTERİM"
Daner, “Oyunculuk anlamında hayalleriniz var mı?” sorusuna “Uç karakterlerde oynamak isterim. Mesela kişilik bozukluğu olan biri. Çok uçuk olacak ama ülkemi yurt dışında temsil etmek isterim” şeklinde cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.