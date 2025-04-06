Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek hayatı ve siyasi kariyeri
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Ankara'da yapılmasıyla gündeme gelen isimlerden biri olan Berhan Şimşek'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Şimşek, CHP Parti Meclis Üyeliğinin yanı sıra oyuncu ve yönetmen olarak da tanınıyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? İşte, Berhan Şimşek hayatı ve kariyeri...
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Ankara'da düzenlenmesiyle gündeme gelen isimlerden biri de Berhan Şimşek oldu. Siyasi kimliğinin yanı sıra sanat dünyasındaki çalışmalarıyla da bilinen Şimşek, hem oyuncu hem de yönetmen olarak tanınıyor. Aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyeliği görevinde de bulunan Berhan Şimşek'in yaşamı ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? İşte, Berhan Şimşek’in biyografisi ve siyasi kariyeri...
BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?
Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta Nuri Şimşek ve Alime Şimşek'in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğudur. İlköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.
1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibidir.
BERHAN ŞİMŞEK HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapmıştır.
BERHAN ŞİMİEK BİYOGRAFİ
TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aktif siyasette son olarak, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.