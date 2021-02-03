Geçtiğimiz şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik yoluna girdi.

Yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.