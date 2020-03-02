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Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Berkan hakkında

Survivor Berkan kimdir? Soruları Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Berkan hakkında

Berkan Karabulut

Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020'de Ünlüler kadrosuna katılan Berkan Karabulut hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

 

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