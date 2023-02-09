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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda üç dilde yardım çağrısı yaptı. Kutlu, "Arkadaşlar, size yalvarıyorum lütfen yardım yapın. Az çok demeyin. Çok önemli. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz" dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki yardım çalışmalarına katılan milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Fransızca, İngilizce ve Türkçe dillerinde destek istedi.

Berkan söz konusu paylaşımında, "Arkadaşlar, size yalvarıyorum lütfen yardım yapın. Az çok demeyin.Çok önemli. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz" ifadelerini kullandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 9, 2023