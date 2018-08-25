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"Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. Ailemden bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta"