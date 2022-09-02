Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim!

Berkay Şahin, 2016 yılında dünyaevine girdiği Özlem Ada Şahin ile evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Ünlü şarkıcı, eşine, "Nice yıllarımıza sevgilim!" ifadeleriyle seslendi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim! - Magazin haberleri

    2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, kızları Arya'yı 2017'de Zeynep Mira'yı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim! - Magazin haberleri

    "NİCE YILLARIMIZA SEVGİLİM"

    İkili, 6. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Berkay Şahin, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nice yıllarımıza sevgilim!" notuyla yayınladı.
  • Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim! - Magazin haberleri

    "SENİ SEVİYORUM DAİMİ!"

    Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun. Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullandı. Takipçilerinden ikiliye, "Mutluluklar." mesajları yağdı.
  • Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim! - Magazin haberleri

    "ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

    Öte yandan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

    Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin." yorumuna, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu." yanıtını vermişti.
  • Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim! - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

    Özlem Ada Şahin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil." yorumuna ise, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz." şeklinde esprili bir cevap vermişti.

    Fotoğraflar: Instagram

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.