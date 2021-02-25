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Berkay Yuvakuran kimdir? Survivor Berkay kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 yarışmacılarından Berkay Yuvakuran merak konusu oldu. Gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran, eski milli futbolcunun oğlu olması nedeniyle izleyicilerin ayrıca dikkatini çekti. Peki, Berkay Yuvakuran kimdir? Survivor Berkay kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte cevabı...

Berkay Yuvakuran kimdir? Survivor Berkay kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giymiş milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Survivor Berkay, Gönüllüler takımında mücadele ediyor. Yarışmacının performansı kadar hayat hikayesi de araştırılıyor. İşte Survivor 2021’in yeni yarışmacısı Berkay Yuvakuran’ın biyografisi…

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Survivor son yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran, gönüllüler takımı için ter döküyor. 2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran, yaşındadır. Öte yandan Berkay Yuvakuran'ın nereli olduğu sorusu da araştırılıyor. Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli doğumlu olduğunu ifade ediyor. Berkay Yuvakuran, aslen Bursalı olduğunu da ekliyor.

Survivor Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu.

Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi ise Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından bu yana futbol oynuyor. İlk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekirspor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.

BERKAY YUVAKURAN SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Berkay Yuvakuran, Instagram'da 'berkayyuvakuran' ismiyle yer almaktadır.

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