Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) ile gece, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılmasının yanı sıra güvenlik ve hizmet personeli için fazla mesai ücretlerine ilişkin daha iyi bir toplu sözleme yapılması için müzakereler yürütüldüğü aktarılan açıklamada, daha önce yapılan grevlere rağmen işverenler ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.