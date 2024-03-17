Berna Laçin'den haber var: Büyük tehlikeyi atlattım
16 gün önce omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata alınan Berna Laçin, sağlık durumu hakkında konuştu
1 Mart'ta omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata alınan Berna Laçin, yürümeye başladığını ifade ederek sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
"10 GÜNDÜR İNCECİK BİR İPTE YÜRÜYORUM"
Ameliyatı dokuz saat süren Berna Laçin; "Mutlu son... 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi... Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim. Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Dualarınıza minnettarım" ifadelerini kullandı.
"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA"
Berna Laçin, daha önce yaptığı açıklamada doktorunun; "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktarmıştı.
Hasta yatağından fotoğrafını yayımlayan Berna Laçin, doktorunun kendisine verdiği bilgileri takipçilerine şu sözlerle duyurmuştu: Ameliyat sonrası Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı; "Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta - 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye…"
"YANIMDA OLDUĞUNUZU BİLİYORUM"
Berna Laçin, daha sonra sevenlerine; "Yanımda olduğunuzu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…" sözleriyle seslenmişti.