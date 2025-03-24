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        Haberler Magazin Berna Laçin hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Berna Laçin hastanelik oldu

        Berna Laçin, hastanelik oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Laçin; "4 gündür sürekli kusuyorum. Serum aldım, daha iyiyim. Sandığa da yetiştim. Endişe buyurmayın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 08:42 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:42
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        Hastanelik oldu
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        Berna Laçin, hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşımda bulunan Laçin, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

        "DAHA İYİYİM"

        4 gündür sürekli olarak istifra ettiğini söyleyen Berna Laçin; "Hazmedemediğim doğrudur. 4 gündür sürekli kusuyorum. Serum aldım, daha iyiyim. Sandığa da yetiştim. Endişe buyurmayın, dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

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        #berna laçin
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