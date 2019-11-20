Avşar Film'in yapımcısı olduğu, Caner Özyurtlu'nun yönettiği 'Biz Böyleyiz'in tanıtım filmi yayınlandı. Filmde başrolleri Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve Boran Kuzum paylaştı.

Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın senaryosunu yazdığı 'Biz Böyleyiz'in senaryosu Caner Özyurtlu'ya ait.

Arkadaşlıkların, dostlukların, sırların ve yalanların içinde kan bağı olmadan kurulan 'Aile'lerin hikâyesinin anlatıldığı 'Biz Böyleyiz', gösterime 21 Şubat'ta girecek.

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