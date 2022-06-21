"BAĞLANMA PROBLEMİM VAR"

Berrak Tüzünataç, ayrıca, "Bir süre single (yalnız) kalma ihtiyacım vardı ve bir türlü kalamıyordum. Kendimle baş başa kalıp, işime odaklanmak istiyorum. Benim biraz bağlanma problemim var. Ama her ilişkimi de yoğun yaşarım. Uzun boylu erkek severim. Yetenek de çok çekici bir şey. Mizah da benim için önemli." ifadelerini kullanmıştı.