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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da!

Berrak Tüzünataç, gizemli sevgilisiyle Bodrum'da sezonu açtı. Birlikte tatil yapan aşıkların romantik anları objektiflere yansıdı

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  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Berrak Tüzünataç (37), ardından Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşadığına dair ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum'da sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yeni aşkıyla tatile çıkan Tüzünataç, iskelede objektiflere yansıdı.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, hararetli bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Tüzünataç, daha sonra şezlonguna doğru yönelerek, gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Bu sırada sevgilisi, ünlü oyuncuyu öpücük yağmuruna tuttu.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Tüzünataç'ın da her fırsatta sevgilisinin yüzünü sevdiği ve saçını okşadığı görüldü. Aşıkların romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Ayrıca ikilinin yanında oyuncunun bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ve sevgilisi İlayda Eltemur da vardı.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    "HAYALİM DANSÖZ OLMAKTI"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlatmıştı. Tüzünataç, "Çocukluk hayalim dansöz olmaktı." demişti.

    Berrak Tüzünataç, sözlerine, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra..." şeklinde devam etmişti.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    "GÜZELLİK KAVRAMI TAMAMEN PSİKOLOJİK"

    Güzelliğin avantajlı hallerini yaşadığını ifade eden Tüzünataç, "Güzellik kavramı tamamen psikolojik ve o kadar baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde bu bedenden bağımsız yürüyen bir kariyere sahip olmak. Yazmak, çizmek gibi... Bu sistemin kadından beklentisi o kadar zor ki. Bu angajmanlardan ayrılıp, senaryo yazarlığına vakit ayırmam çok zor." diye konuşmuştu.
  • Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni aşkıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    "BAĞLANMA PROBLEMİM VAR"

    Berrak Tüzünataç, ayrıca, "Bir süre single (yalnız) kalma ihtiyacım vardı ve bir türlü kalamıyordum. Kendimle baş başa kalıp, işime odaklanmak istiyorum. Benim biraz bağlanma problemim var. Ama her ilişkimi de yoğun yaşarım. Uzun boylu erkek severim. Yetenek de çok çekici bir şey. Mizah da benim için önemli." ifadelerini kullanmıştı.

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